Crisi Novelli, lettera al Ministro Di Maio per salvare l'azienda: "Preoccupati, bisogna agire subito"

Riaprire il confronto al tavolo del Ministero dello Sviluppo economico sulla crisi della ex Novelli – Alimentitaliani srl per individuare ancora una volta una possibilità che garantisca il futuro dell'azienda e gli stessi livelli di occupazione. La richiesta arriva dal Vice-Presidente della Giunta regionale Fabip Paparelli, che ha scritto direttamente al Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio. Nella missiva l'esponente umbro esprime le preoccupazioni della Regione: l'ex Novelli – Alimentitaliani srl rappresenta in

questo momento – ricorda il vicepresidente Paparelli - una delle crisi industriali del settore agroalimentare fra le più rilevanti in Italia, sia in termini occupazionali, sia per le importanti ricadute che determina sul tessuto economico e sociale di un’ampia area del territorio umbro”.

Nella lettera al Ministro, vengono ripercorse le varie fasi della crisi “che si è manifestata nel 2012, data a partire dalla quale è stato aperto un tavolo nazionale presso il Ministero dello Sviluppo economico, ha subito un’accelerazione il 22 dicembre 2017 quando il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato preventivo depositata dalla Alimentitaliani s.r.l., decretandone il relativo fallimento e nominando i curatori della procedura fallimentare ed ha autorizzato la prosecuzione temporanea dell’attività produttiva della Novelli fino al 22 dicembre 2018”.

“I curatori – sottolinea Paparelli – stanno in questa fase garantendo l’operatività del gruppo raccogliendo manifestazioni di interesse da parte di imprese interessate ad una eventuale acquisizione. Nella certezza che condivida le nostre preoccupazioni considerata la delicatezza e l’importanza della fase nella quale si trova la procedura, e che l’ultima convocazione del tavolo nazionale risale allo scorso gennaio, siamo ad evidenziarle la necessità di un incontro”.

In prima linea sulla Novelli c'è anche il senatore dei 5 Stelle Lucidi che ha ribadito l'impegno del Governo per definire a breve la proroga della cassa integrazione, fondamentale per sostenere le maestranze e dare fiato all'azienda commissariata. “A seguito del verbale di accordo siglato in data 2 maggio 2018 presso il Ministero del Lavoro, è prevista la proroga della CIGS per i dipendenti Ex-Novelli ricaduti nel fallimento della società Alimentitaliani srl e trattandosi di un atto di prosecuzione non dovrebbero esserci problemi alla finalizzazione dell’iter che speriamo avvenga in tempi brevi. Stando ai requisiti dell’accordo mancherebbero alcuni dettagli formali, che la parte fallimento dovrebbe fornire al Ministero, auspichiamo in tempi brevi, determinando in questo modo lo sblocco definitivo dell’iter”.