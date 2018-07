Tanta voglia di ricominciare a Norcia, la Cgil riapre la sede: "Uniti per il lavoro: disoccupazione record"

Dopo l’inaugurazione dello scorso 10 giugno comincia a entrare nel vivo l’attività della nuova Camera del Lavoro di Norcia. Venerdì, in una riunione operativa che ha visto la partecipazione di tutte le categorie coinvolte e del sistema servizi Cgil, è stato definito il programma delle presenze e l’articolazione dell’offerta di tutela individuale e collettiva che verrà garantita nella sede sindacale di Porta Ascolana.

“Ma oltre a questo - afferma Filippo Ciavaglia, segretario generale della Cgil provinciale di Perugia, che ha preso parte alla riunione - è emersa con forza l’esigenza di una rinnovata iniziativa politico-sindacale, per riempire il ‘contenitore’ di contenuti e dare una spinta al territorio non solo sulla ricostruzione post sisma, ma anche sul versante economico e sociale. Nel sistema locale del lavoro di Norcia, infatti, la disoccupazione è risalita nel 2017 al 10%, più del doppio rispetto ai livelli precrisi (nel 2008 era del 4,7%). È evidente che la creazione di buona e stabile occupazione deve essere il primo obiettivo da porsi nella progettazione di un futuro per questo territorio”.