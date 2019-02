Norcia rinasce anche grazie a internet, arriva la connessione a 100 mega

Norcia sarà il primo comune terremotato in Umbria a dire addio al digital divide. Lo farà grazie ad una copertura wireless che permetterà a tutti di connettersi a Internet alla velocità di 100 megabit al secondo. Il nuovo servizio sarà disponibile a partire dal 22 febbraio 2019 (in concomitanza con l’avvio di Nero Norcia) per tutta la zona del centro storico e in gran parte dell’area industriale grazie a “Wave 100 Mega”, progetto nato dalla sinergia fra il Comune di Norcia e l’azienda perugina Tecnoadsl.

“Con il progetto ‘Norcia 100 Mega’ condiviso con il Comune di Norcia - spiega il titolare di Tecnoadsl Daniele Boila - vogliamo dare un forte segnale di vicinanza ad un territorio martoriato dal terremoto del 2016 che sta ancora vivendo fra mille disagi. Si tratta per noi di un impegno etico, un progetto con cui contiamo di dare un apporto utile alla ripartenza del tessuto socio-economico nursino”.