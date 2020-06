Nomine & Poltrone - Grifo Latte, bilancio positivo. Catanossi: "Lavoro impegnativo tutt'altro che facile"

Assemblea dei soci per il Gruppo Grifo Agroalimentare. Dopo aver festeggiato le nozze d’oro dello scorso anno con i propri soci, sabato 13 giugno nella sede di Ponte San Giovanni a Perugia il corpo sociale della cooperativa umbra ha confermato con voto unanime la fiducia verso il gruppo dirigente che ha guidato la Grifo Latte in questo ultimo triennio. Il presidente Carlo Catanossi, nel ricordare il lavoro svolto dal precedente Consiglio di amministrazione da lui presieduto, ha dato il benvenuto al nuovo che vedrà impegnati gli eletti per il triennio 2020-2022. “Un lavoro impegnativo in un contesto tutt’altro che facile – ha commentato il presidente Catanossi – vedrà impegnata la nuova compagine dirigenziale”. L’approvazione del bilancio con voto unanime è stato motivo di orgoglio per il presidente Catanossi che ha voluto ringraziare tutti i soci, sia quelli fisicamente presenti in assemblea che quelli collegati tramite la rete in call conference. L’assemblea è stata aperta dai saluti via Skype dell’assessore alle politiche agricole e agroalimentari della Regione Umbria Roberto Morroni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.