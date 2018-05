Nomine & Poltrone: ecco chi guiderà la nuova Federazione per la tutela della pesca e dell'agroalimentare

Sarà Sergio Maneggia dell’Oleificio Cooperativo Pozzuolese di Pozzuolo Umbro a guidare per il prossimo quadriennio FedAgriPesca, la neocostituita Federazione di Confcooperative che raccoglie le imprese cooperative aderenti del settore agroalimentare e della pesca. Sergio Maneggia sarà affiancato dal Vice Presidente Valter Sembolini, in rappresentanza della Cooperativa dei Pescatori del Trasimeno e del mondo della pesca.

“Abbiamo davanti sfide complicate per il mondo agroalimentare e della pesca in generale e per quello cooperativo in particolare” esordisce il neo presidente Maneggia. “Le imprese umbre del settore agroalimentare, cooperative e non, stentano a fare reddito ed a remunerare adeguatamente gli sforzi dei produttori questo soprattutto a causa di un mercato che non premia adeguatamente la qualità e l’eccellenza agroalimentare. Noi vogliamo approcciare una nuovo percorso culturale e di sensibilizzazione del consumatore: è la nostra unica chance che abbiamo per far intendere il valore della tracciabilità, della tradizione, della qualità alimentare che contraddistingue le produzioni delle cooperative aderenti a Confcooperative”.