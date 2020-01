Auto usate, in Umbria vanno sempre "forte": diesel in calo. I mezzi green? Ancora rari...

Secondo l’Osservatorio di AutoScout24, il portale di annunci auto e moto leader in Europa, agli umbri le auto “usate” continuano a piacere. Nel mercato delle auto usate, nel 2019 i passaggi di proprietà in Umbria sono aumentati del +1,9% rispetto al 2018 (a livello nazionale è +0,5%), raggiungendo 49.991 atti (Fonte ACI). Questo dato che posiziona la regione al 17° posto in Italia per numerosità, se si confrontano i dati con la popolazione residente maggiorenne, pone l’Umbria al 3° posto assoluto con 675,3 passaggi netti ogni 10mila abitanti.

I passaggi di proprietà aumentano in entrambe le province e al primo posto per numerosità troviamo Perugia con 37.527 (+2,3%), seguita da Terni con 12.464 (+0,8%). Anche rispetto alla popolazione residente maggiorenne, al vertice troviamo Perugia con 684,4 passaggi ogni 10.000 abitanti, mentre a Terni sono 649,2.

E' ancora il diesel il più richiesto

Se nel nuovo il diesel ha registrato una contrazione a livello nazionale di ben il -22,2% rispetto al 2018, nell’usato il gasolio si conferma ancora una volta la scelta preferita. Secondo i dati interni di AutoScout24, ben il 66% delle richieste totali ricevute dagli utenti della regione nel 2019 riguarda vetture diesel. Il dato più alto tra le regioni insieme a Puglia (71%), Basilicata (68%) e Molise (66%).

E le auto green? I numeri interni di AutoScout24 mostrano come questo mercato dell’usato in regione sia ancora agli inizi, con valori di richieste sul totale di appena lo 0,9% per le auto ibride e dello 0,2% per le elettriche, un dato da contestualizzare con il prezzo medio più elevato rispetto alle auto tradizionali e la scarsa reperibilità di usato per questi modelli e forse compensato dalle vendite di auto ibride o elettriche nuove.

Per quanto riguarda i modelli più richiesti vince in assoluto la Volkswagen Golf, ma se si prendono in considerazione solo le vetture “più ecologiche” troviamo tra le ibride la Toyota Auris e tra le elettriche la Tesla Model S.

I prezzi delle auto in offerta sul mercato in Umbria

Nel 2019 il prezzo medio di vendita si attesta a circa € 15.285, un dato superiore alla media nazionale (€ 13.716).

Per acquistare una vettura a Terni sono necessari € 15.470, mentre a Perugia € 15.230.

I prezzi salgono se si considerano le vetture usate elettriche (€ 25.965) o ibride (€ 25.665).

L’età media delle vetture proposte in vendita è di 8,1 anni, un dato che probabilmente rispecchia la situazione del Paese e che conferma ancora una volta come l’auto, oggi, accompagni gli automobilisti per periodi più lunghi della loro vita. In sintesi, si cambia quando è necessario.