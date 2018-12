Natale da favola in centro storico, i commercianti: "Il centro storico di Perugia è l'ideale per lo shopping"

“Il centro storico di Perugia in questi giorni è il luogo ideale per lo shopping, per chi in questi giorni è alla ricerca di regali e addobbi per queste festività”.

Il Consorzio Perugia in centro, forte del successo dell’avvio del Natale da favola, invita "a visitare l’acropoli del capoluogo umbro vestita a festa in cui si vive un’atmosfera unica, come in un luogo senza tempo, grazie a un percorso illuminato da bellissime decorazioni, compreso l’albero di Natale in piazza IV Novembre, luci che fanno risplendere le vie principali e i vicoli, con la musica in sottofondo e i mercatini di Natale che impreziosiscono la città".



Sono due quelli allestiti, Natale alla Rocca nella Perugia sotterranea alla Rocca Paolina e il mercatino all’aperto tra corso Vannucci e piazza della Repubblica con le casette in legno, che richiama quelli in stile nordico: "La scelta merceologica è varia e di qualità, tra arte, artigianato ed enogastronomia grazie a espositori e artigiani selezionati. Una proposta ricercata e particolare di oggetti e prodotti diversi da quelli dei grandi circuiti commerciali, che si aggiunge all’ampia offerta di oltre 200 negozi del centro storico".



E poi a riscaldare l’atmosfera ci pensano gli spettacoli e le attività nelle piazze e nei luoghi principali dell’acropoli del cartellone comunale ‘Natale da favola’ pensato per famiglie e bambini. “Venendo in centro – commentano dal Consorzio Perugia in centro – è possibile scegliere tra idee regalo di ogni tipo e trovare una proposta varia per queste festività, in un luogo già suggestivo di per sé, reso ancor più bello e magico per Natale”.