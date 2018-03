Umbria, terra di bellezze e di musei: nasce un biglietto speciale per visitare 16 tesori: prezzi, sconti e città convenzionate

Umbria terra di paesaggi, storia e arte. E ora le nostre bellezze potranno essere visitate a un prezzo speciale grazie a un biglietto unico, che comprende ben 12 città e 16 siti museali.

Visitare con un unico biglietto i musei di 12 città: ciò è possibile in Umbria, grazie al biglietto unico del circuito “Umbria Terre Musei - 12 città un solo tesoro”, che permette l’accesso a un totale di sedici siti museali nelle città di Amelia, Bettona, Bevagna, Cannara, Cascia, Deruta, Marsciano, Montefalco, Montone, Spello, Trevi, Umbertide. Spello è attualmente il Comune capofila della convenzione Terre & Musei dell’Umbria.

L’iniziativa, promossa dalla Regione Umbria e prodotta da Sistema Museo, è stata presentata stamani a Perugia nella sede della Giunta regionale di Palazzo Donini dagli organizzatori dell’iniziativa. “Il biglietto unico - ha detto Antonella Pinna, dirigente servizio Musei e Soprintendenza ai beni librari, Regione Umbria – è frutto di una scelta delle amministrazioni comunali ed è in totale sintonia con gli obiettivi europei che puntano non solo verso un aumento numerico del pubblico, ma per l’innalzamento culturale dei cittadini. Di conseguenza, tutte le proposte che, oltre ad ampliare l’offerta lavorano sulla domanda, sono interessanti ed eticamente importanti, visto che l’investimento in cultura oltre a un ritorno in termini economici, ha effetti anche sul benessere della comunità e sull’inclusione sociale, promuovendo la partecipazione dei cittadini alla vita comunitaria".

"L’Umbria – ha aggiunto – in questo è stata lungimirante. Già nel 2004 un’indagine della Corte dei Conti evidenziò le buone pratiche della nostra regione per la gestione dei musei”. Il biglietto unico è acquistabile in ogni struttura museale e può avere la validità di 15 giorni o 3 mesi. La tariffa intera è di 7 euro, con due fasce di riduzione di 5 e 2 euro. Per i residenti il biglietto è ridotto, mentre l’ingresso nella struttura della propria città resta gratuito. Alla produzione del biglietto unico è stata affiancata la realizzazione di un’immagine coordinata per la comunicazione e promozione, declinata in tutti gli strumenti utili a raggiungere il pubblico di riferimento. La comunicazione è curata da Sistema Museo. I dati registrati da gennaio dimostrano già un buon apprezzamento da parte del pubblico e i primi significativi risultati: dal 1 gennaio al 10 marzo, nonostante il periodo di bassa intensità turistica, sono stati emessi 5206 biglietti unici, con un dettaglio di 1602 paganti.