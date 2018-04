Occasioni di lavoro: il Comune assume un farmacista, come fare domanda

In esecuzione della Delibera di Giunta n. 21 del 30/03/2018 e della Determinazione del Responsabile Area Amministrativa ad Interim n. 92 del 05/04/2018 è stato istituito un avviso pubblica di selezione, per soli titoli, per il conferimento in gestione provvisoria della sede farmaceutica vacante del comune di Monteleone di Spoleto (Pg).



E’ richiesta la Laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche. La domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico, in carta semplice, firmata in calce dal concorrente, dovrà pervenire al Comune di Monteleone di Spoleto – Corso Vittorio Emanuele II n. 18 06045 Monteleone di Spoleto (PG), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23/04/2018.