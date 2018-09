Orgoglio Umbria, Forbes incorona Montefalco: "E' tra le migliori sei città vinicole d'Europa"

La città di Montefalco tra le migliori sei città vinicole in Europa. A segnalarlo è il sito internet della rivista americana Forbes, punto di riferimento di economia e finanza mondiale, in un articolo della giornalista Catherine Sabino che consiglia a coloro che stanno pianificando una vacanza nella regione vinicola europea di visitare “queste sei fantastiche città vinicole italiane e francesi” dove è possibile trovare “quella perfetta combinazione di città bellissime, paesaggi meravigliosi e annate eccellenti”.

In Italia si consiglia di visitare Montefalco insieme alle due città toscane di Montepulciano e Montalcino, mentre in terra francese vengono segnalate Sancerre (Loire Valley), Saint-Émilion (Bordeaux Wine Region) e Cassis (Provence).

"In particolare - spiegano dal Comune di Montefalco - nell’articolo si legge che Montefalco oggi gode di fama commerciale internazionale dalla produzione del Sagrantino, il potente vino rosso prodotto dall'omonimo vitigno autoctono che cresce in un'area selezionata nei vigneti collinari intorno alla città. L’articolo mette in risalto la presenza di tante ed importanti cantine presenti nell’areale di produzione del Sagrantino citando le più antiche e prestigiose. Nell’articolo non si parla solo di vino come eccellenza del territorio, ma anche delle bellezze artistiche di Montefalco, invitando i viaggiatori a visitare il centro storico con particolare attenzione al Museo di San Francesco dove sono conservati gli affreschi di Benozzo Gozzoli e del Perugino".