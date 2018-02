Dagli abbonati del Perugia Calcio agli universitari della Terza Età: sconti per chi viaggia con il Minimetrò

Sconti per chi viaggia con il minimetrò. E proprio al fine di promuovere, incentivare e sviluppare l’utilizzo di un mezzo di trasporto pubblico non inquinante qual è il minimetrò, sono state stipulate negli ultimi mesi nuove convenzioni – che si aggiungono a quelle già sottoscritte con l’Università degli Studi di Perugia, con Enti pubblici ed i relativi circoli ricreativi– per l’acquisto agevolato di titoli di viaggio UP “corsa singola” o “multicorsa 10 corse” con l’applicazione di un significativo sconto.

Tra le convenzioni sottoscritte anche quelle riservate agli abbonati del Perugia Calcio, agli iscritti all’Università della Terza Età, all’Ordine degli Avvocati ed all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Per informazioni circa l’acquisto dei titoli di viaggio agevolati, si può consultare il sito www.minimetrospa.it