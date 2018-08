Il Menchetti riapre a Perugia dopo i lavori, sarà grande festa: locali rinnovati e tanti ospiti del mondo della televisione

Una grande festa per la riapertura che coincide con un cambio degli arredi e spazi del locale che, al momento, resta tutto ovviamente top secreat. Stiamo parlando del "Menchetti" di Pian di Massiano - l'indirizzo giusto è strada Trasimeno Ovest 7 Perugia - che dopo la chiusura per lavori, è prossimo ad avviare la lunga stagione autunnale e invernale. Non sarà una semplice festa quella del Mechetti ma una vera e propria esibizioni di volti noti e tanta musica. Il primo settembre dalle 19 saranno ospiti del nuovo locale Roberto Farnesi prossimamente protagonista della nuova serie per rai 1 Il paradiso delle signore; Alex Belli noto per le sue apparizioni a Ballando sotto le stelle e L’isola dei famosi; Paola Di Benedetto già madre natura nel programma Ciao Darvin di Bonolis e protagonista nell’ultima Isola dei Famosi; e non ultima Francesca Brambilla la Bona Sorte alla corte di Bonolis nonchè showgirl in Quelli che il calcio.

E non finisce mica qui, spazio anche per la musica con un duo eccellente formato dalla bella ma soprattutto la bravissima EleNoir Dj, specializzata in House e Deep Music; a cui si aggiunge il percussionista Frank Nastri, uno dei migliori Live performer in giro per il mondo, ha suonato fra l’altro a fianco di artisti come Mario Biondi, Jesto Funk, Nathan Heins e Josè Padilla il boss di Cafè del Mar. La coordinazione artistica è stata curata da Fabio Romagnoli.

Ingresso libero per tutti e terrà anche in caso di maltempo. Sicuramente una festa con selfie con i propri beniamini, la migliore musica da ascoltare e da ballare e naturalmente tutte le irresistibili sfiziosità di Menchetti.