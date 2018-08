McDonald’s cerca personale: posti a Perugia, Foligno e Assisi, come candidarsi

La catena di fast food McDonald’s cerca 50 persone “dinamiche, predisposte al lavoro in team e al contatto con il cliente” da inserire nei suoi ristoranti di Perugia, Assisi e Foligno. Entro il prossimo 24 settembre sarà possibile inviare la propria candidatura sul sito mcdonalds.it e accedere al processo di selezione.

Nella prima fase sarà richiesto di rispondere a un questionario (disponibilità oraria, tipo di mansioni a cui si è interessati, area geografica di interesse etc.), mentre i candidati ritenuti idonei potranno passare alla fase successiva che consiste in un test volto a individuare le aree comportamentali di forza dei candidati.

Coloro che supereranno il test verranno contattati da McDonald’s e invitati a un colloquio individuale che sarà anche l’occasione per ottenere tutte le informazioni sull’azienda e sul lavoro in McDonald’s. Per maggiori informazioni sul lavoro in McDonald’s: www.mcdonalds.it/lavorare Per candidarsi alle selezioni di Perugia: https://mcd.mua.hrdepartment.com/hr/ats/Posting/view/113