 Il mattino ha l’oro in bocca! 3 ricette per la colazione di tutta la famiglia

Cosa mangiare a colazione per una sana alimentazione? Al mattino tutti dovremmo cercare di consumare alimenti freschi, genuini, in grado di fornirci il giusto apporto di nutrienti per affrontare meglio la nostra giornata. E questo, oltre che per gli adulti, vale in particolare anche per i bambini. Con la riapertura delle scuole e il rientro dalle vacanze estive è importante ritagliarsi un momento al mattino da condividere con le persone che si amano prima di ritornare alla solita routine.

Soprattutto se in casa ci sono dei bambini, ma in generale per ciascuno di noi, sarebbe ideale ritornare un po’ alle vecchie tradizioni, quando si consumavano molto di meno alimenti preconfezionati e si lasciava spazio a preparazioni casalinghe, molto più semplici e genuine. Quindi, ottime per una sana colazione.



Cosa c’è di meglio che cominciare una nuova giornata con una buona colazione? E’ risaputo che proprio al mattino, anche chi segue un’alimentazione controllata per dimagrire, può concedersi una coccola dolce per fare il pieno di energie da consumare durante tutto l’arco della giornata. Una sana e buona colazione apporta molti benefici al nostro corpo e, oltre che aumentare l’energia e la concentrazione, accresce i livelli di serotonina riducendo lo stress.



Ci sono molte idee di torte e dolcetti da preparare in casa in pochissimo tempo.

Il ciambellone marmorizzato al caffè, ideale per tutti gli amanti di questa bevanda, ha bisogno di pochi ingredienti e, grazie alla presenza del caffè, dona una carica in più per affrontare una giornata fuori casa.

Gli ingredienti per un ciambellone di 20 fettine sono: 3 uova, 90 gr di burro, 250g di farina, 100 ml di latte, 150 g di zucchero e mezza bustina di lievito per dolci. Con le fruste elettriche mescolate uova e zucchero, poi unite latte e burro e continuate a lavorare con le fruste. Solo alla fine aggiungete farina e lievito setacciati, facendo attenzione a non creare grumi. Mettete da parte un po’ di impasto al quale andrete a mescolare il caffè. Nella teglia rotonda del ciambellone riponete i due impasti alternando quello normale a quello al caffè. Cuocete in forno preriscaldato a 180° per almeno 30 minuti. Se lo preferite, potete spolverare con zucchero a velo prima di mangiarla.

Una seconda ricetta, dedicata in particolare ad una colazione per sportivi, è La Torta Muesli a base di frutta e cereali. Gli ingredienti sono: 1 vasetto di yogurt, 80 g di Muesli, 90 g di zucchero, 150 gr di farina, 1 Uovo, 2 cucchiai di Olio di semi, frutta a scelta. Con le fruste elettriche sbattete uovo, zucchero e, quando l’impasto è gonfio, aggiungete yogurt e olio. Incorporate farina e lievito setacciati facendo attenzione a non creare grumi. Potete u7sare uno stampo da Plumcake foderato con carta forno, nel quale verserete l’impasto, il muesli, dadini di frutta e una spolverata di zucchero di canna. Mettete tutto in forno preriscaldato a 180° per circa mezz’ora. La torta Muesli per una colazione sana e croccante è già pronta da gustare!



Una colazione sana per bambini, invece, può anche prevedere una fettina di golosissima Torta Sofficiotta ripiena di marmellata o crema di latte. Per l’impasto occorrono 6 uova intere da montare con le fruste insieme a 180 gr di zucchero e la buccia di 1 limone. Aggiungere 450 gr di farina setacciata, 175 gr di latte e 150 ml di olio di semi. Solo alla fine, incorporare 1 bustina di lievito per dolci setacciato. Versate il composto ottenuto in una teglia e cuocete in forno preriscaldato a 180° per almeno 40 minuti. Quando la torta è fredda, si potrà tagliare a metà e farcire con crema alle nocciole, marmellata di albicocche o con una golosissima crema al latte.

Se desiderate, al contrario, una semplice crema al latte dovete mescolare con le fruste elettriche in un pentolino 70gr di amido di mais con 110 gr di zucchero e 1 uovo, aggiungere 800 ml di latte a temperatura ambiente e cuocere a fiamma bassa finché la crema si addensa.