Non solo verde e buon cibo: l'Umbria, il Jazz e un "Sì" speciale, ecco un nuovo matrimonio da favola

Jazz e matrimoni, una combo che potrebbe diventare la nuova destination weeding per l’Umbria. Il "Si in jazz" , presentato in occasione della festa degli innamorati, nasce dalla collaborazione tra Coef Eventi di Alessandra Carbonari e Hotel Giò Jazz Area di Valeria Guarducci che si uniscono per dare vita ad un format innovativo.

Afferma Valeria Guarducci: “la nostra Regione ospita da anni uno dei festival più famosi della musica Jazz e ci è sembrata un’idea assolutamente innovativa e in linea con la promozione del nostro territorio quella di creare per il giorno più importante della propria vita delle formule personalizzabili a tema Jazz”.

Sarà proprio il Jazz a dare al matrimonio ma anche al rinnovo delle promesse, oppure all’anniversario di nozze, la dimensione romantica e poetica che farà emozionare gli amanti di questa musica e tutti coloro che sognano il loro grande giorno come un momento unico, originale ed inimitabile.

Il tutto è a tema jazz: stile, allestimenti, food experience, musica live, location e wedding planning. I pacchetti propongono diversi tipi di esperienze: “Jazz Wedding Style” e “Jazz Wedding Day” oppure la “Jazz Wedding Holiday” con la possibilità di vivere una vera e propria vacanza di matrimonio e di conoscere l’Umbria attraverso questa nuova forma di turismo, il destination wedding.