I 'Mastri Birrai Umbri' lanciano due nuove birre made in Umbria: una Ipa strong e una speciale per l'8 marzo

'Queen Berry Sour' e 'La Forzuta'. Queste le due creature che 'Mastri Birrai Umbri' presenteranno al 'Ballo delle debuttanti', evento in programma dal 28 febbraio al primo marzo nella sede romana di 'Eataly' a Ostiense che introduce la 'Settimana della Birra Artigianale', promossa dal blogzine specializzato 'Cronache di Birra' (2-8 marzo). Due primizie, quelle di 'Mastri Birrai Umbri' che fanno parte della linea 'Monkey Style' dedicata ai locali spezializzati nella mescita e nel servizio di birre artigianali.

La 'Queen Berry Sour', nata per festeggiare l'8 marzo, si basa sulla fermentazione mista di lieviti e di batteri lattici. che le conferiscono una spiccata e rinfrescante acidità. Questa freschezza, insieme con la dolcezza del succo di Aronia 100% naturale la rendono una birra dalla beva facile e appagante. I frutti dell’Aronia sono simili ai mirtilli, ma hanno un gusto più aspro per la notevole presenza di antociani e tannini. Coltivati da sempre in Slovenia, oggi si trovano anche in Italia. Per via dell'elevato contenuto di flavonoidi e vitamine, nell’est Europa l'Aronia è considerata una pianta medicinale. Oggi il suo uso si è diffuso grazie alla tendenza dei superfood e, in particolare, dei centrifugati. Per la sua leggerezza e la spiccata acidità, la 'Queen Berry' è indicata per accompagnare aperitivi e antipasti a base di formaggi freschi, crudités, verdure di stagione e grigliate, ma può funzionare anche con un dessert come la cheesecake.

La 'Forzuta Double Ipa' si distingue per il grado alcolico elevato, pari a 8,3 gradi alcolici, e per l’impronta amara (ben 70 IBU, ovvero unità di amaro). Grazie a queste caratteristiche, che strizzano l’occhio alle abitudini produttive e di consumo tipicamente statunitensi, questo prodotto si allinea alle più recenti tendenze internazionali. In più, 'Mastri Birrai Umbri' ha ‘italianizzato’ la ricetta con l’uso di malto coltivato in Umbria. A livello aromatico, la 'Forzuta' si contraddistingue per un aspetto olfattivo molto intenso - resinoso, erbaceo e balsamico - che deriva proprio dall’uso di luppoli americani. La beva ha un impatto iniziale importante, dovuto al tenore alcolico e alla specifica e caratterizzante nota amara. L’indole di questa birra ne fa una compagna ideale per i cibi a base di carne come l’hamburger e il maiale brasato o fritto e per le carni grigliate in genere. Buona anche con la italianissima pasta alla gricia.

Sperimentazione dunque ma anche rispetto delle tradizioni e legame con il territorio per l'azienda umbra, sempre attena alla matrice italiana e, in particolare, umbra dei prodotti: "La linea 'Monkey Style' mantiene la filosofia produttiva tipica della nostra azienda - spiega il manager Marco Farchioni - centrata sulla birra italiana e sulle materie prime locali. Allo stesso tempo, abbiamo voluto caratterizzare questi prodotti con molti ingredienti, sapori e profumi che ricalcano perfettamente la mia innata curiosità e l’estro, misto alla tecnica sopraffina, del nostro mastro birraio Michele Sensidoni. La nostra azienda è tra i soci fondatori del Consorzio della birra artigianale italiana. Con il nuovo marchio ‘Artigianale da filiera agricola italiana’ vogliamo garantire e tracciare, nelle nostre birre, la prevalenza di materia prima da filiera agricola italiana. Vogliamo anche collegare in una filiera tutta italiana i vari passaggi della produzione: dal campo, dove si coltivano le materie prime, fino alla bottiglia che arriva al consumatore finale. Grazie alla biodiversità del nostro magnifico territorio - conclude Farchioni - la materia prima italiana rappresenta una grande ricchezza. Il luppolo, per esempio, rappresenta il legame con il terroir. Come la vite, esso assume le caratteristiche aromatiche del territorio”.