Marsciano, formazione giovanile: al via un corso per programmatori e sviluppatori

C’è tempo fino al 15 febbraio 2020 per partecipare ad un progetto di formazione specialistica realizzato da ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) in partnership con Generazione Vincente Academy e finanziato attraverso le risorse del PON IOG – Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani. Si tratta del percorso formativo Mobile Developer Junior inserito all’interno del progetto “GPS – Giovani Programmatori e Sviluppatori”. Destinatari sono i giovani residenti sul territorio nazionale di età compresa tra i 18 e i 29 anni che non frequentino un regolare corso di studi o di formazione e che siano disoccupati. Si tratta dei cosiddetti giovani NEET (Not in Education, Employment or Training).

L’obiettivo del percorso, interamente gratuito, è formare figure professionali da poter inserire nel mondo del lavoro esperte nello sviluppo di App per dispositivi mobili. Il corso è articolato in 180 ore suddivise tra lezioni frontali, laboratori e prove simulate. Tra gli argomenti trattati c’è programmazione java, progettazione di database, android development e progettazione di interfacce utente.

Le lezioni si svolgeranno nella sede di Apiform in via della Scuola 118 a Ponte San Giovanni. Per ulteriori informazioni sul corso e sulle modalità di iscrizione è possibile contattare la referente Alessandra Nucci attraverso i numeri 0759661930 - 3939680806 o mandare una mail a formazione1@apiform.it.