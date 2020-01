Mariano Di Vaio, l'influencer-imprenditore che fattura 10 milioni di euro: nuova sede a Perugia

Una nuova sede per l'impresa di Mariano Di Vaio. L'influencer e imprenditore ha scelto di rimanere a Perugia e in via Giacomo Pantaleoni sorgerà la nuova casa di Nohow. Al taglio del nastro di venerdì 31 gennaio sarà presente anche il sindaco di Perugia, Andrea Romizi.

"Il Gruppo DI Vaio e Nohow - spiegano dall'azienda - rappresentano un caso di successo nell'imprenditoria digitale legata al fashion, premiati in pochi anni da un giro di affari di 10 milioni di euro e da un incremento del fatturato del 70 per cento dal 2017 a oggi". E ancora: "Affari in 97 Paesi del mondo, ma il cuore del gruppo resta in Umbria, come dimostra la scelta di aprire la nuova sede, e quindi di investire, ancora a Perugia. In uno spazio che è uno spicchio di California nella zona industriale della città, tra creatività, sostenibilità ambientale e attenzione alle esigenze dei dipendenti, tutti under 30".