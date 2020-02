Mariano Di Vaio, l'imprenditore digitale che dall'Umbria porta lo stile italiano nel mondo con la sua azienda giovane e green

Ha rapporti commerciali con 97 Paesi nel mondo, ma il cuore della sua azienda non si sposta dall'Umbria. E' la scelta di Mariano Di Vaio, imprenditore digitale e star del web, e della sua Nohow che ha inaugurato la nuova sede a Sant'Andrea delle Fratte, via Giacomo Pantaleoni 11, con una evento a cui hanno preso parte la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, il presidente del consiglio regionale, Marco Squarta, la vicepresidente Simona Meloni, il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, e l'assessore comunale all'urbanistica Margherita Scoccia.

Giovane imprenditore digitale di successo, al primo posto nella classifica "retail e-commerce" di Forbes 30under30, Mariano Di Vaio, 30 anni, è il fondatore del Gruppo di Vaio, piattaforma digitale che si compone dell'e-commerce e brand Nohow (nohowstyle.com) e dell'agenzia di digital comunication MDV Service.

Non solo quindi la star del web scelta per lanciare in tutto il mondo, in una campagna planetaria di immagine, l'ultimo profumo di Dolce & Gabbana, non solo uno degli italiani più noti a livello internazionale, dall'Australia agli Emirati arabi, dalla Russia al Messico, con Europa e Stati Uniti che sono il bacino dei suoi milioni di followers. Non solo l'ottavo uomo più bello del mondo, secondo l'ultima classifica arrivata da Los Angeles, e non solamente l'italiano premiato a Berlino, lo scorso novembre, come top influencer per la moda maschile primo al mondo, insieme con l'attrice Sharon Stone e il campione della Formula Uno, Lewis Hamilton. Ma imprenditore punto di riferimento per lo stile italiano nel mondo.

Nohow è infatti un autentico caso, con un core business tra i più innovativi, dove i social media sono diventati i canali attraverso i quali vengono veicolate gran parte delle vendite. I social media del brand superano largamente il milione di followers, i quali interagiscono con le pagine del sito e acquistano direttamente. Mariano è stato uno dei pionieri del fashion blogging quando, nel 2010, ha avuto l'intuizione di creare mdvstyle.com. Frutto della ricerca di un punto di riferimento nello street style online, mentre abitava a New York, dove lavorava come modello per mantenersi agli studi, Mariano ha saputo intercettare il fenomeno crescente del blogging, che fino ad allora si focalizzava su altre aree del lifestyle come food e cinema, per tradurlo nel mondo a cui era più affine: la moda.

Fino ad allora la moda street-style, e in particolare quella maschile, non poteva contare su una narrazione online, rimanendo un disordinato contenitore di scatti rubati qua e là, senza un senso logico, senza una proposta coerente.

Mariano è stato tra i primi a creare un racconto dello street style e ha realizzato un sito dove proporre questo mondo in maniera organizzata, con guide di stile pratiche e foto professionali, portando il suo know-how fatto di un inimitabile stile italiano unito al gusto metropolitano delle grandi città in cui aveva vissuto, da Londra a New York.

Così che alcuni importanti brand di abbigliamento lo hanno notato e hanno iniziato ad affidargli le prime campagne online, semplici scatti di outfit da lui studiati e raccontati sul suo blog e sui suoi social media in costante crescita, con un pubblico di milioni e milioni di lettori e follower.

Dopo qualche tempo, ecco l’intuizione: se il suo pubblico amava il suo stile, che si trasformava in vendite per i brand da lui pubblicizzati online, il suo amato pubblico forse avrebbe apprezzato anche le sue collezioni.

Ha fondato così Nohow nel 2014, in un garage, con un investimento iniziale autofinanziato di poche migliaia di euro. Fin da allora tutta la struttura è rimasta una full equity, un'eccezione nel panorama industriale italiano.

In meno di 5 anni, la sua piattaforma digitale autofinanziata conta 30 dipendenti e un totale di 50 tra dipendenti, collaboratori e indotto, con un'età media è di 30 anni. Il gruppo Di Vaio ha registrato un incremento del fatturato del 70% dal 2017 ad oggi, il trend è in continua crescita, con un ebitda assolutamente positivo.

Mariano ha deciso di investire nella sua terra, l'Umbria cuore. Il mondo dell’e-commerce gli ha permesso una maggior elasticità consentendogli di mantenere il DNA perugino dell’azienda, senza doversi spostare verso i classici poli della moda.

Da Perugia continua a dettare moda giovane, scegliendo con i suoi giovani collaboratori, promuovendo solo made in Italy e creatività made in Umbria.

Una storia che ha qualcosa della favola, tra le colline di una terra speciale, grazie alle intuizioni di un giovane speciale, capace di essere glocal come pochi al mondo. Locale e globale. Creatività italiana e gusto internazionale.

L'azienda è uno spicchio di California nel verde dell'Umbria. Il vento fresco di una start up americana nell'arredamento spiritoso e giovanile ma di grande gusto, nell'ariosità degli spazi dove si progetta moda, dove ci si confronta e si varano idee e progetti sempre innovativi.

Come la scelta, tutta green, di riconvertire ogni attività e ogni spazio al verbo del rispetto del Pianeta. Non solo parole ma scelte concrete: da mesi ognuno delle centinaia di migliaia di capi che vengono spediti in ogni angolo del mondo in una busta completamente biodegradabile. Ma anche nelle cose di tutti i giorni si sceglie green: in azienda sono bandite le bottiglie di plastica, c'è un depuratore per l'acqua e bicchieri di carta per gli ospiti e borracce invece per tutti i dipendenti.

Ma in azienda si pensa anche alla qualità della vita dei dipendenti con un avanzatissimo simulatore di golf per tenere fuori dalle mura lo stress che accompagna la creatività e una attrezzata play room perchè i dipendenti possano vivere insieme ai loro bambini l'esperienza del luogo di lavoro. Nohow ha inoltre un trainer che tiene lezioni di crossfit aperte a tutti.