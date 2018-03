L'azienda umbra che batte la crisi: più di 500 dipendenti e un brevetto innovativo appena depositato

Manini Connect è il nuovo sistema brevettato dalla Manini Prefabbricati spa di automonitoraggio degli edifici, in grado di aumentare il livello di sicurezza e l’efficienza delle costruzioni, sia per uso industriale che civile. Sviluppato in linea con la deriva di industria 4.0 e dell’Internet of Things (IoT), Manini Connect rappresenta lo stato dell’arte in termini di sicurezza, prevenzione e gestione intelligente delle strutture prefabbricate.

Il sistema di monitoraggio dell’edificio Manini Connect viene integrato direttamente all’interno dei pilastri prefabbricati principali, durante le fasi di produzione di questi ultimi. In tal modo, gli elementi prefabbricati sono pronti fin da subito per trasmettere dati attraverso l’utilizzo del cloud. Un complesso di sensori, integrati nella struttura dei pilastri prefabbricati, consente di rilevare i dati relativi alle caratteristiche termo-igrometriche interne dell’edificio, così come le variazioni dovute alle sollecitazioni dinamiche cui viene sottoposta la costruzione.

I dati vengono raccolti dalla scatola di trasmissione, integrata nella copertura dell’edificio prefabbricato. A queste informazioni, provenienti dall’interno della struttura, si aggiungono quelle ambientali rilevate dallo strumento all’esterno dell’edificio. Dati climatici come temperatura, quantità di pioggia, qualità dell’aria o direzione e intensità del vento, ma anche informazioni relative all’efficienza di strumentazioni terze. Per mezzo di Manini Connect è, infatti, possibile monitorare le prestazioni e l’efficienza di un impianto fotovoltaico oppure recepire in tempo reale informazioni visive relative alla copertura prefabbricata, interfacciando il sistema con strumenti di acquisizione video o fotografici.