Magione, nuove aperture: al centro commerciale arriva la Maison Bottausci

Nuova apertura al centro commerciale Pesciarelli di Magione. Venerdì 27 aprile alle 16, infatti, ci sarà l’inaugurazione di Maison Bottausci, punto vendita di piante, fiori e articoli da regalo, che andrà ad affiancarsi alle altre 15 attività commerciali già presenti nella struttura magionese, attiva dal 1985. Al taglio del nastro atteso il sindaco di Magione Giacomo Chiodini.

Il settore piante e fiori del centro è stato oggetto di un radicale rinnovamento per mano della famiglia Bottausci che proprio a Magione ha fondato e visto crescere la propria tradizione di vivaisti e fiorai ma soprattutto progettisti e allestitori di giardini, spazi verdi oltre che eventi cerimoniali. La novità più importante, voluta con gran forza dalle titolari della Maison Bottausci, Elizabeth e Christine, figlie di Eric e Luciana, sarà quella di poter vendere piante e fiori agli stessi prezzi del volantino del Conad Superstore, presente nel centro commerciale, con il quale è stato raggiunto un accordo di stretta collaborazione.