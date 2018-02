Le telecamere di "Linea Verde" a Perugia: puntata in onda su Rai1 dedicata alle nostre bellezze

Domenica 18 febbraio Linea Verde va in Umbria alla scoperta dell'agricoltura del futuro, che è nelle mani degli studenti di agraria: giovani, determinati, innovativi nelle loro soluzioni. Da loro, che domani dirigeranno le stalle e i campi dei nonni e dei genitori, scopriremo come sia importante fare rete, imparare dal passato per imporsi sui mercati del futuro.

Il viaggio di Linea Verde porterà a Perugia , sede dell'Università di Agraria costruita su un ex monastero benedettino con all'interno una delle chiese più affrescate del mondo da Caravaggio, Perugino e tanti altri. Ma anche a Deruta con il suo artigianato di ceramiche noto in tutto il mondo. Per finire a tavola con quello che si prospetta il cibo del futuro: Daniela Ferolla e Patrizio Roversi si troveranno di fronte a una domanda ormai frequente: meglio i piatti tradizionali legati al territorio e alla cultura locale o via libera a nuove opzioni come le cavallette o la bistecca di tofu?