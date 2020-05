Gastronomia Umbra, il sindaco Betti incontra lavoratori licenziati e proprietà e chiama l'assessore Fioroni

Il sindaco Cristian Betti, insieme con il vicesindaco Lorenzo Pierotti, si è recato presso la Gastronomia Umbra dopo che l'azienda ha licenziato tutti i dipendenti per affidare il servizio ad una cooperativa.

Il sindaco dopo aver parlato con lavoratori e proprietà ha chiesto la convocazione di un tavolo di concertazione e ha già contattato l'assessore regionale Michele Fioroni che ha dato disponibilità per attivare un tavolo di crisi regionale già da lunedì.

"Licenziati con una lettera perché l'azienda ha deciso di esternalizzare": in sciopero i 14 dipendenti della Gastronomia Umbra

I 14 dipendenti si sono visti recapitare la lettera di licenziamento nella giornata di ieri e hanno subito proclamato una giornata di sciopero.

Leggendo tutti i decreti che si sono succeduti per fronteggiare l'emergenza sanitaria emerge che dal 17 marzo 2020 e per i successivi 60 giorni e cioè, fino al 15 maggio 2020 compreso il datore di lavoro non può avviare nuove procedure di licenziamento collettivo; sono sospese le procedure di licenziamento collettivo pendenti e avviate dopo il 23 febbraio 2020; a prescindere dal numero dei dipendenti in forza, il datore di lavoro non può effettuare alcun licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Secondo i giuslavoristi le procedure di licenziamento collettivo avviate prima del 23 febbraio e non ancora concluse, non rientrano nel divieto imposto dalal norme anti Coronavirus. Restano fuori le procedure di licenziamento per i lavoratori licenziati per cambio di appalto e le aziende con personale al di sotto delle 15 persone.

Sui social si è scatenata la marea di critiche e anche una proposta di boicottare i prodotti dell'azienda.