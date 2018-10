Nuove Aperture a Perugia - Sbarca nuovo marchio automobilistico: la giapponese Lexus

Sbarca anche a Perugia - unico concessionario in Umbria - il marchio automobilistico Lexus del gruppo Toyota arriva in Umbria Sarà l’occasione anche per far vedere la straordinaria Lexus UX Hybrid, il rivoluzionario crossover recentemente presentato in anteprima italiana alla 75° Mostra del Cinema di Venezia. Giovedì 4 ottobre è la data di inaugurazione a Perugia della concessionaria Lexus Toy Motor presso lo showroom Toy Motor nella sede di via Corcianese, a Sant’Andrea delle Fratte: dalle ore 18.30 è previsto un evento alla presenza, tra gli altri, dell’amministratore delegato Toyota Italia, Mauro Caruccio, e di rappresentanti delle istituzioni cittadine. Subito dopo il taglio del nastro verrà indossato pure il kimono e si darà inizio alla cerimonia del “Kagami Biraki”, l’antico rito giapponese di apertura della botte di sakè. Un rituale di buon auspicio, scelto dalla casa giapponese per le inaugurazioni delle nuove sedi sul territorio.

La tappa perugina del nuovo gioiello giapponese fa parte di un promo-tour di lancio della vettura che arriverà ufficialmente sul mercato a partire dalla primavera del 2019. La UX Hybrid, con il suo design deciso di ispirazione SUV e la maneggevolezza tipica di una compatta è perfetto per chi è alla ricerca di una vettura elegante e sofisticata, ma anche adatta a qualsiasi contesto. La nuova concessionaria Lexus di Perugia, oltre al nome del marchio, offre anche un’altra fondamentale garanzia di qualità e professionalità: il responsabile del Brand è Andrea Legumi, affermato consulente del settore automobilistico con esperienze di grande rilievo alle spalle. Il tutto nell’ambito del grande gruppo Toy Motor, storica concessionaria Toyota da oltre 25 anni sinonimo di professionalità, conosciuta e apprezzata per l’affidabilità e la serietà che da sempre la contraddistingue. Lexus Toy Motor sarà così punto di riferimento del brand oltre che per Perugia anche per le zone di Foligno, Città di Castello, Terni, Arezzo e Montevarchi.