Leolandia in Umbria: sbloccato il finanziamento per il mega parco divertimenti, 250 posti di lavoro

Duecentocinquanta posti di lavoro stimati ed investimenti previsti di oltre 36 milioni di euro. Ormai è ufficiale: il progetto Leolandia è arrivato alla svolta definitiva grazie allo sblocco di oltre 23 milioni di euro di finanziamento da parte di Invitalia per la realizzazione di un grandioso parco giochi che, sicuramente, avrà importanti e positive ripercussioni per l'economia del territorio: un parco tematico destinato a grandi, ma soprattutto piccini, che si estenderà in zona San Liberato su una superfice di 55mila metriquadrati. Se ne parla ormai da diverso tempo: dopo l’accordo di programma ed il ‘pressing’ al Ministero ecco il via libero definitivo.