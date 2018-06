Occasioni di lavoro per i giovani, tirocinio a Bruxelles da 1050 euro al mese: come candidarsi

InfoEuropa della Provincia di Perugia segnala tirocinio retribuito con Eurodesk come Community manager. Eurodesk è la rete ufficiale del programma europeo Erasmus+ per l’informazione sui programmi e le iniziative promosse dalle istituzioni europee in favore dei giovani. Eurodesk offre un tirocinio di 6 mesi (a partire dal 13 agosto 2018) a Bruxelles come Community Manager che prevede una retribuzione di 1.050 euro mensili.

Principali requisiti richiesti:

background accademico nel campo della comunicazione

ottime capacità di scrittura in inglese

buona conoscenza dei social media

familiarità con i sistemi di gestione dei contenuti (Drupal, WordPress)

Per ulteriori informazioni e per le modalità di candidatura si rimanda alla consultazione di questa pagina.

Scadenza: 6 luglio 2018