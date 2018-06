Il lavoro non c'è più, attaccati ai sussidi: quasi 6mila domande di Naspi nei primi 3 mesi del 2018

I dati recentissimi sul mercato del lavoro umbro, confermano le persistenti difficoltà che continuano a registrarsi nella nostra regione.Difficoltà confermate anche dal rapporto di Unioncamere Umbria.Che la situazione continui a rimanere delicata, viene in qualche modo sottolineato anche dai dati dell’INPS per quanto riguarda la CIG(Cassa Integrazione Guadagni), e NASPI (Disoccupazione).

Per quanto riguarda il dato complessivo della CIG, in Umbria ad aprile 2018 le ore utilizzate sono state pari a 476.225, contro le 300.176 di aprile 2017.In particolare, si è verificato un aumento della CIG ordinaria(+31.72%) e della CIGS( cassa integrazione straordinaria)del 350.12%.Stabile sostanzialmente la CIG di solidarietà ed è invece in calo la CIGD(cassa in deroga).

Ancora piu’ preoccupante il dato relativo alla NASPI , che è una prestazione economica che sostituisce la disoccupazione.Infatti in Umbria la richiesta di prestazione NASPI, ha riguardato 22.485 persone nel 2016, 23.665 nel 2017 e 5.791 nei primi 3 mesi del 2018.Questo dato è in linea con il dato ISTAT(relativo a fine 2017) che fornisce il numero di 41.762 disoccupati, in forte aumento rispetto al dato di fine 2016, che vedeva 37.494 disoccupati(+4.268).

"E’ evidente ormai - ha analizato Mario Bravi, presidente Ires-Cgil Umbria - che il problema “lavoro” ha dimensioni quantitative e qualitative.I numeri prima indicati testimoniano il “bisogno” di lavoro, soprattutto dei giovani, mentre il dato INPS che ci dice che solo il 19,2% delle attivazioni è a tempo indeterminato, evidenzia una drammatica precarizzazione e pauperizzazione dei rapporti di lavoro.Su questo bisogna agire, con una nuova coscienza, consapevolezza e soprattutto con nuove e diverse impostazioni di politica economica".