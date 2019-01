SPECIALE EUmbria - I bandi EU pro start-Up . “Materialuce”, ecco un esempio umbro

Articolo realizzato nell’ambito del Progetto FISE- Europe Direct Terni – Comune di Terni – Università di Perugia, con il cofinanziamento della Commissione Europea".

Il 21 dicembre 2018 è scaduto il bando regionale “Start UpInnovative” (POR FESR Umbria 2014- 2020), che ha la finalità di sostenere la creazione e il consolidamento di start-up innovative. La nostra redazione si propone di seguirne, nei prossimi mesi, tutti gli sviluppi. Chi ha potuto beneficiare di questo bando sono le PMI, costituite da non più di 48 mesi sotto forma di società di capitali e società tra professionisti. I progetti presentati, per essere ritenuti ammissibili, devono essere innovativi; validi da un punto di vista tecnico-economico; finanziati in maniera equilibrata; pertinenti con gli ambiti prioritari della strategia di specializzazione intelligente regionale RIS3.

Il contributo, erogato a fondo perduto (in conto impianti e/o in conto esercizio), deve essere pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile e l’ammontare complessivo delle spese ammissibili deve trovarsi tra i 30 mila e i 50 mila euro. Cosa è accaduto nel recente passato per bandi simili? Sono già state avviate alcune start-up degne di nota?. Un esempio è quello dell’azienda ternana Materialuce. Grazie anche al progetto “IOL- Internet Of Lighting” finanziato dalla Regione Umbria, sempre nell’ambito del POR FESR 2014- 2020, Materialuce ha potuto sviluppare luci e sistemi di illuminazione che abbiano in sé più qualità: al design si aggiunge l’innovazione, ma anche la natural interaction. L’idea imprenditoriale risiede nell’utilizzo delle luci come mezzo d’interazione tra persone.

Proprio venerdì 21 dicembre è stato presentato nella Cattedrale di Terni il progetto “Gratia” di Materialuce. Si tratta di candele intelligenti, che si illuminano ogni volta che un devoto si mette a pregare davanti ad esse. Materialuce ha sviluppato, grazie a questo brevetto, un linguaggio vero e proprio: il linguaggio della luce, che permette lo scambio comunicativo tra più device. L’innovazione sta nell’inserire all’interno di oggetti così antichi e simbolici tecnologie avanzatissime. Il luogo destinato per queste candele “innovative” non è solamente la Chiesa: esse possono essere poste anche sulle tombe dei propri cari, a casa di parenti o dove lo riteniamo più opportuno.