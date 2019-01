Occasioni di lavoro: nuovo corso per Addetto qualificato all’amministrazione e contabilità generale

Prende il via lunedì 21 gennaio il nuovo corso per Addetto/a qualificato/a all'amministrazione e alla contabilità generale: 236 ore di Aula e 240 di stage con rimborso spese. Il corso, che si terrà a Ponte San Giovanni, presso la sede di Forma.Azione, è completamente gratuito per i possessori di un Voucher del programma UmbriAttiva, e rilascia un attestato di qualificazione riconosciuto dalla Regione Umbria.

Questo progetto formativo si pone come principale obiettivo di qualificare giovani come Addetto/a alla Contabilità generale, che siano in grado di operare come dipendenti all’interno dell’azienda o all’esterno come consulenti. Quella dell’addetto alla contabilità è una figura molto diffusa, presente in tutte le organizzazioni. Infatti non esiste unità organizzativa, pubblica o privata, grande o piccola, di qualunque settore, che non sia tenuta per esigenze di gestione e per obbligo di legge a tenere un sistema di registrazioni contabili relative alle transazioni economiche effettuate nella realizzazione dei propri scopi istituzionali. Può accadere che alcune unità aziendali molto piccole deleghino a strutture esterne la tenuta delle scritture contabili, ma in ogni caso all’interno occorre avere qualche forma di registrazione amministrativa. All’interno dell’azienda, l’Addetto/a alla contabilità generale si occupa di eseguire la registrazione e la documentazione di ogni movimento contabile.



L’insieme delle attività dell’Addetto alla contabilità generale possono essere sintetizzate in: tenuta della prima nota di cassa; gestione delle entrate e dei pagamenti; redazione di scritture contabili di base e dei relativi registri; stesura del bilancio; predisposizione degli adempimenti fiscali e previdenziali.

Per informazioni e iscrizioni: 0755997340 - azione.com/category/voucher