Occasione di lavoro, la cooperativa La Semente assume personale: come candidarsi

Occasione di lavoro a Spello. La cooperativa agricola sociale La Semente assume personale e ne dà notizia con un post su Facebook. La ricerca aperta è per un segretario generale: "Proponiamo un contratto full time a tempo determinato con possibilità di rinnovo. Ti occuperai del front e back office commerciale e amministrativo. Lavoro presso le sedi della cooperativa a partire dal 4 febbraio".

Ecco i requisiti richiesti per partecipare alla selezione: età tra i 24 e i 35 anni, laurea in Economia (Economia e Commercio, Economia del Turismo e simili), approccio multitasking, particolare propensione alle responsabilità, sensibilità nei confronti di temi sociali, ambientali e dei beni comuni, automunito.

Per partecipare alla selezione inviare il curriculum vitae a info@lasemente.it (meglio se accompagnato da una lettera di referenza) entro e non oltre il 18 gennaio 2019. "In caso di selezione positiva - si legge nel post della cooperativa - , verrai contattato per un colloquio nella settimana tra il 21 e il 25 gennaio".