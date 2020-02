Todi, il Comune assume personale a tempo pieno pieno e indeterminato

Il Comune di Todi offre un posto di lavoro a tempo indeterminato, con orario pieno, per un direttore informatico (categoria D, posizione economica 1) che sarà selezionato attraverso un concorso pubblico il cui bando è consultabile sul sito comune.todi.pg. It

CITTADINI ITALIANI - Requisiti: possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica); età non inferiore ad anni 18 compiuti alla data di scadenza del bando; possesso dell’idoneità psico-fisica per l’assolvimento delle mansioni del profilo messo a concorso che l’Amministrazione accerterà tramite visita medica; godimento dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali, non avere carichi pendenti o altre misure in corso che comportino esclusione dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziati per motivi disciplinari; non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego per aver conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; possesso del diploma di laurea (DL) oppure della laurea specialistica (LS) o della laurea Magistrale (LM) in ingegneria informatica o equipollenti, o laurea triennale in Ingegneria dell’informazione o Scienze e tecnologie informatiche o equipollenti, o in Ingegneria dell’informazione o Scienze e tecnologie informatiche o equipollenti; la validità dei titoli conseguiti presso uno Stato dell’Unione europea è subordinata al riconoscimento dell’equipollenza ai titoli italiani; avere adeguata conoscenza della lingua italiana; limitatamente ai concorrenti di sesso maschile nati prima del 31.12.1985 l’essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari di leva; possesso della patente di guida cat. “B”.

CITTADINI UE - Requisiti: possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o status ad essa equiparato e di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; godere dei diritti civili e politici anche negli stati d’appartenenza o provenienza; avere adeguata conoscenza della lingua italiana; possesso del titolo di studio che sia stato equiparato a quello richiesto per i cittadini italiani.

LE SELEZIONI - Qualora il numero delle domande di partecipazione risulti superiore a 40, l’Amministrazione farà precedere le prove concorsuali da una preselezione. In ogni caso tutti i concorrenti saranno ammessi con riserva a partecipare alla preselezione. Sono esonerati dall’eventuale preselezione e quindi ammessi direttamente alle prove d’esame, in aggiunta al numero dei candidati previsti dal bando, i candidati che risultano già in servizio presso il Comune di Todi e che abbiano avuto accesso alla categoria di appartenenza previo superamento di altre prove selettive. Il programma d’esame consisterà in una prova scritta teorica, una prova scritta teorico-pratica ed una prova orale. Le date e la sede delle prove, compresa l’eventuale preselezione, verranno successivamente comunicate mediante pubblicazione di un avviso all’albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune di Todi.

LE DOMANDE - Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13 del 16 marzo 2020, a pena di esclusione dal concorso: presentata direttamente all’Ufficio Protocollo; spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e pervenire all’ufficio protocollo del Comune entro e non oltre il termine suddetto; inoltrata in formato digitale, debitamente sottoscritta, alla casella di posta elettronica certificata (PEC) comune.todi@postacert.umbria.it da parte di coloro che siano in possesso di una firma elettronica qualificata o firma digitale in corso di validità.