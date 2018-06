Lavoro, le stime della Camera di Commercio di Perugia: "Più di 10mila assunzioni in estate"

Secondo la Camera di Commercio di Perugia nei tre mesi estivi "il sistema delle imprese della provincia di Perugia prevede di attivare 10.220 nuovi contratti di lavoro". Questi i dati nella previsione del sistema Excelsior, presentati dalla Camera di Commercio di Perugia e relativi al trimestre giugno - agosto 2018 sui bisogni occupazionali delle imprese della provincia di Perugia.

Le entrate al lavoro previste nel solo mese di giugno, spiega la Camera di Commercio "sono 3.950, in aumento rispetto al precedente mese di maggio del 14,1%, 490 unità in più in valore assoluto. Il 22% dei contratti attivati a giugno 2018 sarà stabile, ossia a tempo indeterminato e di apprendistato, a fronte del 78% rappresentato da contratti a tempo determinato, comunque di durata predefinita. L’aumento di cinque punti rispetto a maggio dei “tempo determinati” si spiega con le necessità di lavoro stagionale nei settori della filiera del turismo, che nel mese di giugno tradizionalmente toccano il picco".

Giorgio Mencaroni, Presidente della Camera di Commercio di Perugia: “I dati Excelsior riferiti al mese di giugno ’18 ci dicono che sono in crescita le necessità occupazionali delle imprese: giugno su maggio realizza un significativo + 14%. Anche se occorre tenere presente che su giugno si registra il picco dell’offerta di lavoro stagionale della filiera turistica. Le PMI con meno di 50 dipendenti si confermano le più dinamiche nella creazione di posti di lavoro, il 73% del totale. In provincia di Perugia il lavoro si concentra soprattutto nei settori dei servizi capaci di offrire un posto di lavoro su tre”.

E ancora: "Purtroppo cresce ancora il numero delle aziende che incontrano difficoltà a reperire i profili professionali di cui hanno necessità: siamo oltre il 27% di tutte le imprese che offrono lavoro. Dei 3.950 contratti previsti nel mese di giugno 1.698, il 43%, andrà a giovani con meno di 30 anni (dato in crescita di quasi 5 punti rispetto a maggio), il 12% a profili high skill (dirigenti, specialisti e tecnici) e il 9% a laureati (dati in sostanziale stabilità). Resta alto in provincia di Perugia, anzi è ancora in aumento, il mismatching tra domanda e offerta di lavoro: il 27% delle imprese che intendono assumere incontra difficoltà a trovare i profili professionali desiderati. I lavoratori più difficili da reperire sono gli operai nelle attività metalmeccaniche e elettromeccaniche (difficoltà per il 57% delle imprese), i tecnici in campo informatico, ingegneristico e della produzione (oltre il 52% delle imprese con problemi di ricerca), gli operai nelle attività metalmeccaniche richiesti in altri settori (43% delle imprese in difficoltà di ricerca).