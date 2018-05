Turisti innamorati delle nostre bellezze, ecco la meta umbra nella top ten delle vacanze

Perugia è tra le mete preferite per una vacanza al lago. A dirlo è il motore di ricerca di viaggi, Momondo, che ha stilato una classifica delle mete ideali in Italia. Analizzando i propri dati, il sito ha stilato la classifica delle destinazioni più gettonate tra i turisti del Bel Paese e Perugia rientra nella top ten, aggiudicandosi l’ottavo posto.

Con l’inizio della bella stagione e per combattere il caldo quasi “estivo” delle ultime settimane i laghi italiani si confermano la scelta ideale per un break adatto a tutti i gusti: non solo sole e bagni, ma anche escursioni immerse nella natura, sport acquatici, passeggiate tra scorci pittoreschi ed esplorazioni enogastronomiche.

“Sebbene i dati mostrino una top 10 dominata per lo più da destinazioni lombarde – quattro, ovvero Como, Bellagio, Desenzano e Iseo – e trentine – altrettante quattro, Riva del Garda, Trento, Molveno e Levico Terme – è la veneta Peschiera del Garda a conquistare quest’anno lo scettro di destinazione preferita dagli italiani per una vacanza al lago, con una crescita significativa delle ricerche di hotel, che segna addirittura la tripla cifra (+139% rispetto al 2017). Guadagna, invece, l’ottava posizione Perugia – unica città al di fuori del nord Italia – considerata meta perfetta per trascorrere un break alla scoperta delle bellezze del Lago Trasimeno”.

Secondo questa speciale classifica e i dati emersi dall’analisi il Lago di Garda guadagna il titolo di lago più gettonato dai viaggiatori italiani nel 2018, rappresentando circa il 67% delle ricerche di hotel per mete di lago registrate su momondo.it; seguono il Lago di Como e i bacini trentini Levico, Caldonazzo e Molveno.