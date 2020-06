La rivincita dell'Umbria dopo le polemiche sui contagi, anche per l'autorevole The Daily Mail: "Regione bella e sicura"

L’Umbria raccoglie sempre di più il favore della stampa nazionale e internazionale. I maggiori giornali esteri stanno pubblicato in questo ultimo periodo diversi articoli per consigliare la nostra regione come destinazione delle vacanze post-covid in quanto un territorio sicuro, con grandi spazi verdi e dove il rischio assembramenti è limitato. Dal The Thelegraph al The Daily Mail fino al The Guardian che ha addirittura inserito la Via di Francesco in un quiz sui cammini famosi insieme al più blasonato Cammino di Santiago.

"L’ultimo articolo pubblicato - ha scritto sul suo portale www.sviluppumbria.it che sta lavorando molto a livello nazionale e internazionale per lanciare la campagna pro-umbria per le vacanze 2020 - è del quotidiano britannico The Daily Mail, uno dei giornali più letti nel Regno Unito, con una tiratura di 1,1 milioni di copie. La rivista esorta ad intraprendere La Via di Francesco, elogiandone la bellezza dei paesaggi e dei panorami, la calorosa accoglienza e i deliziosi piatti serviti negli agriturismi incontrati lungo il percorso. Questa uscita come ogni altra pubblicazione internazionale sono il frutto del lavoro costante che Sviluppumbria fa attraverso l'organizzazione o partecipazione a workshop, seminari, incontri b2b e b2c, webinar, public relation, ecc. L'investimento, anche in termini di comunicazione, affiancato ad una oculata strategia di mercato, sono alla base dell'attrazione turistica".

Non è la prima volta che il Daily Mail scrive della nostra regione. Lo scorso anno infatti il giornale raccontava i piaceri di un viaggio nell'orvietano nell'articolo "Umbria in autumn? Bellissima! Fewer people, lower prices - and that magical scenery at its glorious best", e a marzo l'attrice Gwyneth Paltrow ha scritto del suo amore per l'Italia, in particolare per l'Umbria".