La grande crisi, lavoratori Trafomec senza stipendio e tredicesima: lo sciopero va avanti

Sbloccare subito i pagamenti delle spettanze relative al mese di dicembre (stipendio e tredicesima) e organizzare al più presto un incontro tra organizzazioni sindacali e proprietà (InducTek) della Trafomec di Tavernelle: sono queste le richieste avanzate nell'incontro che le organizzazioni sindacali Fiom Cgil e Fim Cisl, insieme alla Rsu dell'azienda metalmeccanica, hanno rivolto ai vertici aziendali di Trafomec Europe, mentre i lavoratori, in sciopero a oltranza, presidiavano la fabbrica. In base alle risposte dell'azienda ani lavoratori davanti ai cancelli decideranno se continuare oppure sospendere la protesta. Al momento, comunque, i lavoratori rimangono in sciopero.