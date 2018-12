L'INTERVENTO Banche fallite, Petruzzi: "Risarcimento ai Veneti, no agli umbri... perchè?"

Riceviamo e pubblichiamo le dichiarazioni di Alessandro Petruzzi dop le scelte del Governo su nuovi risarcimenti su chi aveva investito nelle banche andate in rovina nel periodo di Governo di Renzi

****

di Alessandro Petruzzi - Federconsumatori

Nella confusione notturna, approvata la manovra che discrimina i risparmiatori - AZIONISTI- di BANCA ETRURIA-Carichieti-Banca Marche e Cassa Risparmio Ferrara ....Federconsumatori chiede ai Parlamentari Umbri e ai rappresentanti dei Partiti di governo del perchè di questo "tradimento " ?

Per mesi si sono scagliati contro le banche,promettendo azioni di responsabilità verso i responsabili dei dissesti,hanno promesso solennemente da CONTE a SALVINI e DIMAIO,che avrebbero creato un fondo per l'indennizzo dei risparmiatori " traditi " dalle banche. Dalla lettura del testo approvato si scopre la presa in giro e l'ennesimo"tradimento", cioè che potranno accedere al risarcimento solo coloro che avevano investito in Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca.

Perchè queasta discriminazione? Perchè i Cittadini del CentroItalia residenti in zone (dorsale appenninica) fortemente colpite dalla crisi sono stati beffati? Federconsumatori invita tutti irisparmiatori ad una forte mobilitazione e chiede ai parlamentari umbri e ai rappresentanti dei partiti di maggioranza spiegazione di quello che appare un vero e proprio voltafaccia.