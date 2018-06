L'azienda umbra che batte la crisi: "Una straordinaria realtà e che guarda al futuro e investe sui giovani"

“La storia imprenditoriale di Giancarlo Luigetti, il suo personale successo e quello dell’ART, la sua azienda, rappresentano la più palese dimostrazione che si può essere piccoli, vivere in una piccola regione, lontano dalle grandi aree industriali ed urbane, ma al tempo stesso rappresentare una straordinaria realtà industriale ed una avanzatissima esperienza di ricerca ed innovazione tecnologica. Per questo sono qui oggi a dire grazie a questo cittadino umbro ed augurargli di tutto cuore un buon compleanno”. È quanto detto dalla presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, intervenuta alla “festa di compleanno” per gli 80 anni dell’imprenditore Giancarlo Luigetti, presso Villa del Pischiello, sede della società di cui è presidente e amministratore delegato. Una società nata nel 2000, dove operano attualmente decine di ingegneri e ricercatori che si occupano della fornitura di una variegata gamma di prodotti per la Formula Uno, soprattutto relativi alla telemetria, trasmissione radio, acquisizione ed elaborazione dati.

Un progetto nato e sviluppatosi negli anni anche con il contributo della Regione Umbria che ha creduto sin dall’inizio in questa innovativa esperienza imprenditoriale ritenendola una importante opportunità di crescita e sviluppo per tutto il territorio. “Arrivando qui questa mattina – ha proseguito la presidente - Giancarlo Luigetti mi ha detto ‘sai già cosa ho fatto in questi ottanta anni, poi ti dirò cosa intendo fare nei prossimi ottanta’. Ecco, questo è Giancarlo. Un uomo capace di avere una visione di guardare al futuro ed investire sui giovani. Per questo dobbiamo essergli grati e ringraziarlo per ciò che ha fatto da umbro e da imprenditore. E di Luigetti, in questi anni, ho potuto apprezzare ed ammirare la passione di uomo e imprenditore fortemente legato alle sue radici umbre, ma proiettato verso il futuro. Dentro le tecnologie che all’interno di questo Centro vengono sviluppate c’è tutto lo spirito umbro e credo molto nella visione di crescita della nostra regione che è qui rappresentata. E posso aggiungere che in questa scommessa, come Regione Umbria ci abbiamo creduto e – ha concluso - continueremo a crederci”.

Al termine del suo saluto di augurio la presidente Marini ha consegnato a Giancarlo Luigetti un omaggio in ricordo del suo 80esimo compleanno.