L'azienda che stupisce il mondo: Brunello Cucinelli continua a crescere: ricavi alle stelle in soli tre mesi

L’azienda di Brunello Cucinelli, l’imprenditore umbro del cachemire, continua a crescere. I dati del primo trimestre del 2018 evidenziano infatti un fatturato in costante aumento: i ricavi netti sono arrivati a 148,3 milioni, (+9,1% a cambi correnti, +12,2% a cambi costanti) rispetto ai 136,0 milioni di euro al 31 marzo 2017, incrementando le vendite sia nei Mercati Internazionali (pari al +10,2%), sia nel Mercato Italiano, in crescita del +4,4%; I dati dell'azienda evidenziano inoltre un aumento di fatturato in tutte le aree geografiche: Italia +4,4%, Europa +14,9%, Nord America +2,2% (incremento “high single digit” a cambi costanti), Greater China +31,2%. Resto del Mondo +5,3%;

Brunello Cucinelli, Presidente e Amministratore Delegato, commenta: “Siamo molto molto soddisfatti del lavoro in questa prima parte dell’anno, visti i sell out in corso della Primavera Estate 2018, in considerazione dell’ottima campagna vendite Autunno Inverno 2018 e analizzando l’alta qualità delle vendite, siamo a confermarvi le nostre attese per un anno in crescita a due cifre sia del fatturato che dei profitti.

"Grazie di cuore - commenta Cucinelli - a tutti i nostri dipendenti che con il loro operato ci aiutano a mettere in pratica quella tanto desiderata volontà di lavorare e vivere nel rispetto dell’”umana riservatezza”. La riservatezza tutela la nostra intimità; abbiamo bisogno di una riservatezza giusta, che armonizzi la nostra parte pubblica con quella privata e insieme giovino al nostro benessere”.