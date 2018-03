Kidsbit cerca collaboratori e tirocinanti per l'estate: come inviare il curriculum per lavorare

Kidsbit, il progetto di educazione e creatività digitale per bambini e ragazzi attivo da tre anni in Umbria, cerca collaboratori per la stagione estiva.

Anche quest’anno tornano le Summer school (centri estivi) e i Campur (residenziali) di Kidsbit esperienze coinvolgenti e divertenti dedicate allo sviluppo di competenze creative digitali per bambini e ragazzi da 4 a 17 anni. Kidsbit progetta e promuove esperienze formative flessibili e innovativi per permettere a bambini e ragazzi di imparare divertendosi, in un ambiente dove cultura digitale e strumenti tecnologici si fondono naturalmente con competenze di base, manualità e attività all’aria aperta.

Lo staff di Kidsbit sta costruendo un programma di attività per bambini e ragazzi davvero unico e sta cercando persone con esperienze formali e informali nei campi dell’educazione, del digitale, della scienza, della formazione e dell’arte; ma soprattutto persone curiose, appassionate, motivate, propositive e flessibili, che guardano con curiosità all’innovazione e che considerano gli strumenti tecnologici come amplificatori della naturale creatività dei ragazzi.

Le summer school e i campus si svolgeranno in Umbria e, in particolare, nei centri urbani di Perugia, Terni e Foligno, nel periodo 11 Giugno - 10 Agosto 2018.