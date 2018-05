A Perugia la migliore scuola d'Italia: "Il 100% degli studenti trova subito lavoro"

Its Umbria Academy è stato giudicato dal Miur per la seconda volta in tre anni il migliore Its d’Italia con una media di inserimenti occupazionali pari all’80% e punte del 100%. Un risultato di tutto rilievo che è stato sottolineato stamani in occasione dell’Assemblea di Its Umbria Academy, l’accademia di alta specializzazione post diploma, gratuita e biennale promossa dal Ministero dell'Istruzione e dalla Regione Umbria e gestito a livello regionale da una Fondazione di partecipazione di cui fanno parte: associazioni di categoria, università, istituti superiori, ordini professionali e aziende.

Il Presidente Giuseppe Cioffi, nella sua relazione di apertura, ha tracciato le linee di sviluppo dei prossimi anni e ha condiviso i rilevanti risultati raggiunti dall’Academy nella valutazione del Ministero.

“Its Umbria Accademy – ha sottolineato il presidente Cioffi - è una opportunità per i giovani e per le imprese che riconoscono nel percorso di formazione dell’Accademia il miglior interprete del loro fabbisogno di personale specializzato. Questo sistema formativo costituisce una valida risposta per far fronte al mismatch fra domanda di competenze espressa dalle imprese e profili reperibili sul mercato. Gli straordinari risultati conseguiti dall’Academy regionale sono strettamente collegati al suo radicamento sul territorio ed al conseguente contributo offerto dai principali stakeholder della Fondazione: le imprese, l’Università degli Studi di Perugia, le scuole e la Regione Umbria”.