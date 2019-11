Inps dossier su pensionati e redditi comunitari ed extracomunitari: importo assegni

L'Inps nazionale, attraverso anche gli uffici umbri, ha diramato il nuovo aggiornamento della banca dati sulle prestazioni erogato a pensionati e lavoratori extracomunitari e comunitari dell'Est. Ne esce anche uno spaccato sulla produttività, sui redditi e sul crescente sostegno a pensionati stranieri non sulla base dei contributi ma sulla base del sostegno al reddito e indennizi di invalidità (malattie). Ecco i dati comunica in via ufficiale dall'Inps. Cresce il numero dei pensionati a fronte di una contrazione dei lavoratori attivi (ecco quando guadagano nei vari macro-settori).

NUMERO COMUNITARI DELL'EST: CENTRO ITALIA - Se si analizza la stessa distribuzione in relazione alla popolazione residente, si vede che la concentrazione di Comunitari nati nei Paesi dell’Europa dell’Est è più alta in Italia centrale che in Italia settentrionale, infatti, per ogni 1.000 residenti in Italia settentrionale, 19 sono Comunitari nati nei Paesi dell’Europa dell’Est, mentre per ogni 1.000 residenti in Italia centrale ve ne sono 22 e per ogni 1.000 residenti in Italia meridionale e isole ve ne sono 8.

LAVORATORI COMUNITARI: STIPENDI E PROFESSIONI - Analizzando nel dettaglio i soli lavoratori dipendenti vediamo che essi, nel 2018, sono 757.818, con una retribuzione media annua di 11.810,53. La retribuzione media annua più alta appartiene ai lavoratori dipendenti del settore non agricolo con 15.310,26 (17.664,59 gli uomini e 12.543,29 le donne), i quali costituiscono il 60,2% del totale dei lavoratori dipendenti nati nei Paesi dell’Europa dell’Est.

La retribuzione media annua dei lavoratori dipendenti del settore privato agricolo è molto bassa (5.010,92), con poche differenze tra i due sessi. I lavoratori domestici costituiscono il 22,4% del totale dei lavoratori dipendenti e percepiscono una retribuzione media annua di 7.669,68, questo settore è quasi esclusivamente femminile (tasso di mascolinità 2,7).

PENSIONATI COMUNITARI DELL'EST - CIFRE E SOSTEGNO AL REDDITO - Nel 2018 i pensionati tra i Comunitari nati nei Paesi dell’Europa dell’Est sono 36.979, di questi il 51,9% percepisce una sola pensione di tipo assistenziale con un importo medio annuo di 5.659,58; il 33,8% percepisce una sola prestazione di tipo IVS con un importo medio annuo di 10.730,22; il 7,7% ha una sola pensione di tipo indennitario con un importo medio annuo di 6.952,41 e solo il restante 6,5% percepisce più di una pensione. Tra il numero di pensionati si riscontra una crescita sostanziale nel tempo, infatti tra il 2016 e il 2018 essi sono passati da 31.413 a 36.979 con una crescita pari al 17,7% nel triennio (+ 7,1% nell’ultimo anno).

NUMERO EXTRACOMUNITARI: CENTRO ITALIA - Se si confronta la numerosità dei non comunitari rispetto al numero di residenti nell’area geografica di riferimento, si vede che per ogni 1.000 residenti il numero di non comunitari è 57 in Italia settentrionale, 48 in Italia centrale e 16 in Italia meridionale e isole.

EXTRACOMUNITARI PENSIONATI - Nell’anno 2018, il numero di extracomunitari pensionati è pari a 124.341 con un importo medio annuo delle prestazioni pari a 6.910,06; di questi 83.047 sono percettori di sole pensioni assistenziali (66,8%), 23.089 percepiscono una pensione di tipo IVS (18,6%), 10.426 una sola pensione di tipo indennitario (8,4%), mentre solo il restante 6,3% percepisce più di una pensione di tipologia diversa. Negli ultimi tre anni il numero dei pensionati extracomunitari è cresciuto del 17,8% passando da 105.545 a 124.341.

EXTRACOMUNIARI LAVORATORI - Nell’anno 2018, il numero di non comunitari che svolge un lavoro dipendente è pari a 1.864.750, con una retribuzione media annua di 12.896,99. All’interno delle diverse tipologie di lavoratori dipendenti non comunitari vi sono però notevoli differenze. I lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo sono 1.323.208, e presentano una retribuzione media annua pari a 14.783,39 ( 16.169,12 per gli uomini e 11.773,14 per le donne). Nel settore privato agricolo lavorano in totale 165.375 non comunitari, con netta prevalenza di genere maschile (tasso di mascolinità 82,7) e percepiscono una retribuzione media annua di €8.005,99 (8.183,18 gli uomini e 7.160,15 le donne).

I lavoratori domestici extracomunitari sono 376.167 e si caratterizzano per una netta prevalenza di genere femminile (tasso di mascolinità 16,1) con una retribuzione lievemente superiore a quella degli uomini (€8.411,62 contro €8.395,34 degli uomini).