Inps, maxi concorso per l'assunzione di quasi 1000 persone: il bando, come candidarsi

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'annuncio del bando di concorso dell'Inps per 967 consulenti di protezione sociale, destinati a essere inseriti come funzionari. La domanda online deve essere inviata entro e non oltre le 16 del 28 maggio