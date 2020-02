Osservatorio Industria, ben 11 aziende umbre premiate per essere affidabili e con un bilancio florido

Ben 11 aziende umbre premiate a Bologna con l’Alta Onorificenza di Bilancio di Industria Felix, la maxi inchiesta condotta dal trimestrale di economia e finanza Industria Felix Magazine diretto da Michele Montemurro in collaborazione con l’Ufficio studi di Cerved sui bilanci dell’anno 2018 di società di capitali con sede legale nella nostra regione, Marche ed Emilia Romagna. Undici realtà certificate, conti alla mano, performanti a livello gestionale, affidabili a livello finanziario e con politiche eco-sostenibili. Le aziende sono: per Perugia l'Istituto Prosperius Tiberino, Manini Prefabbricati, Nts Project, Umbragroup; per Terni la Eskigel, Famiglia Cotarella, Faurecia Emissions Control Technologies Italy, Free Genera Ingegneria, Se.Tra.S, Tecnifor, Vetrya.

L’evento è stato moderato dalla giornalista e conduttrice del Tg1 Maria Soave e dallo scrittore e capostruttura di Rai Angelo Mellone, col patrocinio di Confindustria, Comune di Bologna, le media partnership di Ansa, Il Sole 24 Ore e con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Sustainable Development, Grant Thornton, Lidl Italia, FundCredit e Studio Legale Iacobbi ha partecipato anche il governatore dell’Emilia Romagna.

Qui di seguito l’elenco delle aziende premiate delle altre due regioni. EMILIA ROMAGNA. Bologna: Automobili Lamborghini, Forma Mentis, Illumia, Marzocchi Pompe, Rbr Immobiliare. Forlì-Cesena: Citrus. Modena: Chef Express. Piacenza: Idrogeo. Parma: Barilla G. e R. Fratelli, Casone, Theras Lifetech, Vislab. Ravenna: Gemos Soc. Coop., Orion Engineered Carbons, Proteo International, Ricci Pietro. Reggio Emilia: Cooperativa Sociale Coopselios Soc. Coop., Grasselli, Interpump Group, Kaitek Flash Battery. Rimini: Top Automazioni, Universal Pack. MARCHE. Ancona: Fileni Alimentare, Luigi Togni & C. (Togni). Ascoli Piceno: C.I.A.M., Fatech Diagnostics Italia, Imac, Redorange, Unionalpha. Fermo: Calzaturificio Duca del Nord, Europlast, Itaci, Sifa, Sigma, Vega. Macerata: 6 Tour, Halley Informatica, Iguzzini Illuminazione. Pesaro-Urbino: Ebworld, Renco Group, Tecnoplast. UMBRIA. Perugia: Istituto Prosperius Tiberino, Manini Prefabbricati, Nts Project, Umbragroup. Terni: Eskigel, Famiglia Cotarella, Faurecia Emissions Control Technologies Italy, Free Genera Ingegneria, Se.Tra.S, Tecnifor, Vetrya.