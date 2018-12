Natale, l'inchiesta di Confcommercio: ecco dove andranno gli umbri in vacanza e quanto spenderanno. C'è chi non rinuncia al mare...

Anche gli umbri approfittano delle festività di Natale e Capodanno per concedersi una vacanza. In base ad una indagine realizzata tra i propri aderenti da Fiavet Umbria, l’associazione delle agenzie di viaggio aderente a Confcommercio, emerge che la propensione degli umbri a viaggiare in questo periodo è sostanzialmente stabile rispetto all’anno passato. Tra le mete prescelte le regioni italiane del Sud (isole comprese), anche se non manca chi preferisce la montagna e gli sport sulla neve.

Consistente la percentuale di chi va all’estero: per quanto riguarda le destinazioni europee, le capitali del vecchio continente restano una meta privilegiata, con Parigi e Londra che la fanno da padrone, ma anche Barcellona è gettonata. Se si sceglie una vacanza fuori Europa, USA, Thailandia e Messico sono tra le mete preferite. Buon ritorno anche dell’Egitto, grazie all’ottimo rapporto qualità-prezzo.

A seconda della destinazione, cambiano le motivazione della scelta e la durata: se si va in l’Italia o in Europa, prevale la valenza culturale, e la durata del soggiorno è di 2/4 giorni. Se la scelta ricade sull’extra Europa, le motivazioni sono la voglia di mare o di conoscere nuove realtà. In questi casi la durata è rapportata alla lontananza delle destinazioni, con viaggi di 1 settimana ed oltre.

La spesa media pro capite è chiaramente legata alla destinazione scelta ed ai giorni di vacanza. Va da una media di circa 600 € per gli week-end in Italia ed in Europa, fino a oltre 1500 - 2500 € per i viaggi oltreoceano.