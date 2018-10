Nuove aperture a Perugia, ai nastri di partenza il negozio dedicato alla casa

Ai nastri di partenza il nuovo negozio “Tutto per la casa” di via delle Volte. Ne demmo notizia per primi e ci torniamo per raccontare che fervono i preparativi, fra dinamismo e massimo impegno. L’Inviato Cittadino ha fatto un’incursione in loco. E spiega che si tratta di un mega emporio, disposto su più livelli. Vi si può trovare di tutto. Nel reparto cucina, accessori e articoli di ogni genere: stoviglie e perfino piccoli elettrodomestici. Ma anche oggettistica e profumi, prodotti per l’estetica e l’igiene personale, ma… griffati. Ossia, non prodotti anonimi e di dubbia provenienza, ma detersivi, saponi, creme e profumi di marca.

Reparto bagno con tele e accappatoi, asciugamani di ogni forma e dimensione, compresi accessori etnici di provenienza turca. Poi la zona soggiorno con complementi d’arredo, oggettistica di artigianato internazionale, fino alle sculturine in legno di origine africana. Zona camera, con tappeti, lenzuola e coperte. Unicità: un’area riservata, definita “soppalco dell’arte”, dove avranno sede di esposizione alcune opere di una prestigiosa pittrice umbra.

Inaugurazione prevista per sabato 13 alle ore 16:00. Sono stati invitati personaggi del milieu politico e culturale. Intanto – sottraendole per un attimo al loro daffare – proponiamo in esclusiva uno scatto delle ragazze all’opera per realizzare una partenza… a tutto gas.