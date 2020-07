Macchinari più sicuri e meno inquinanti, dall'Inail 1 milione di euro per gli agricoltori umbri

Un milione di euro per la salute e la sicurezza delle micro e piccole imprese agricole umbre grazie ad un bando dell’Inail. Domande online dal 15 luglio al 24 settembre 2020.

L’Inail intende aiutare le micro e piccole imprese agricole nell’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro, sia per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti sia per ridurre la rumorosità e il rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali; come l’acquisto o noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali

I destinatari dei finanziamenti sono le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, iscritte nella sezione speciale (imprenditori agricoli, coltivatori diretti, imprese agricole) del Registro delle Imprese o all’Albo delle società cooperative di lavoro agricolo, titolari di partita Iva in campo agricolo, qualificate come Impresa individuale, società agricola e società cooperativa.

Le risorse finanziarie destinate dall’Inail ai progetti sono pari ad 1.151.050 euro per l’Umbria: 892.697 euro riservati alla generalità delle imprese agricole; 258.353 euro riservati agli imprenditori giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria. Il contributo in conto capitale per ogni progetto ammesso al finanziamento, calcolato sulle spese sostenute al netto dell’Iva, è pari al 40% per la generalità delle imprese agricole e al 50% per i giovani agricoltori, tra un minimo di mille e un massimo di 60mila euro, ed è cumulabile con i benefici concessi per far fronte all’emergenza sanitaria ed economica da Covid-19.