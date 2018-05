In Germania sbanca la Birra Flea, è medaglia d'argento: "Ingrandiremo birrificio"

Ancora un riconoscimento internazionale per il birrificio Flea di Gualdo Tadino che utilizza solo prodotti del territorio: l'acqua dell'appennino umbro-marchigiano e il malto proveniente dall'azienda agricola di proprietà del birrificio.

Il super-premio arriva dalla “patria” della birra - la Germania - in occasione della quinta edizione di “Meiningers International Craft Beer Award 2018”, il concorso internazionale indetto dalla casa editrice MEININGER VERLAG GmbH dedicato alle birre speciali provenienti da tutti i paesi del mondo.

Tra le quasi 1100 birre in concorso provenienti da 29 paesi, la Bianca Lancia del birrificio Flea, unico Birrificio Italiano premiato, si è aggiudicata la medaglia d’argento nella categoria Belgian Style. Poco più di un anno fa le birre gualdesi erano salite sul podio del “China Beer Awards”, il premio istituito a Hong Kong con l’obiettivo di far conoscere ai consumatori cinesi le birre artigianali provenienti da tutto il mondo. In cinque anni la produzione del birrificio gualdese è andata aumentando oltre le più rosee aspettative, tanto è vero che già da maggio sono iniziati i lavori di ampliamento del Birrificio che porteranno la capacità produttiva ad aumentare di ben 5 volte da quella attuale.

“Il riconoscimento ottenuto ci rende particolarmente fieri – ha sottolinea Matteo Minelli – e assume per noi un valore molto importante poiché arriva da un paese in cui questa bevanda è fortemente radicata nella tradizione locale. Inoltre, a giudicare la qualità delle birre in concorso sono stati oltre 80 giudici internazionali, molti dei quali sono birrai e sommelier di birra o comunque esperti nei campi della ricerca e dell'insegnamento.Con l’ampliamento dello stabilimento e della capacità produttiva, in corso di realizzazione, andremo a rafforzare la nostra presenza sia sul mercato Italiano che su quello estero”.

Tutte le birre prodotte dal birrificio Flea sono il frutto di due ingredienti fondamentali: l'acqua di Gualdo Tadino, celebre per la sua purezza e qualità, e i malti provenienti dall'azienda agricola di proprietà del birrificio. “Queste due caratteristiche – aggiunge Minelli - garantiscono la filiera corta di produzione. Le birre Flea non contengono cereali non maltati, non sono filtrate né pastorizzate, ma rifermentate in bottiglia, senza l'aggiunta di conservanti o additivi chimici, con lo scopo di preservare al massimo le loro caratteristiche organolettiche originali”.