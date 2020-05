L'imprenditore umbro Antonio Campanile nominato Cavaliere del Lavoro da Mattarella

C'è un imprenditore umbro tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati oggi (sabato 30 maggio) dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Si tratta di Antonio Campanile, presidente della Saci Industrie spa che è stata fondata nel 1925 da Antonio Campanile senior a Ponte San Giovanni e la cui storia è strettamente legata a quella di Confindustria.

Nel 1944 proprio Saci è stata tra il ristretto gruppo di aziende che hanno rifondato l’Associazione provinciale degli industriali e la Confidustria Umbria celebra il nuovo Cavaliere del Lavoro, già presidente di Confindustria Perugia dal 2007 al 2011 e ora membro del Consiglio Generale di Confindustria Umbria: "Una nomina che ci rende orgogliosi - afferma il presidente Antonio Alunni a nome di tutti gli imprenditori associati -. In questo momento particolarmente incerto rappresenta una notizia positiva non solo per il sistema industriale della nostra regione, ma per l’intera comunità umbra. Si tratta di un riconoscimento molto prestigio so che onora un imprenditore capace e lungimirante ed una famiglia unita che sta portando avanti un importante progetto imprend itoriale”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Oggi Saci Industrie è guidata da Antonio Campanile e dai figli Filippo, Alessandro e Lorenzo che da anni dirigono il Gruppo specializzato nel settore della detergenza ad uso domestico e professionale. In questi mesi di emergenza, l'azienda ponteggiana è stata particolarmente impegnata nel far fronte alla grande richiesta di prodotti disinfettanti e detergenti e per fare in modo che non mancassero in nessuna parte d’Italia. L’azienda si è distinta, inoltre, per l’attenzione alle necessità del territorio supportando la Protezione Civile e il Sistema sanitario regionale. “In questa fase di profonda trasformazione che richiede una rinnovata energia - ha aggiunto Alunni - aziende come Saci Industrie e imprenditori come Campanile possono rappresentare un modello di riferimento per tutto il nostro territorio”.