Il sogno del primo mega parco giochi in Umbria riparte: le novità su Leolandia

Riparte il sogno Leolandia. Invitalia ha infatti riaperto l'istruttoria sul progetto presentato dalla società Leolandia Umbria per realizzare il parco giochi a San Liberato di Narni, a tre chilometri dal casello autostradale di Orte. Ad agosto scorso, come aveva segnalato il vicepresidente della Regione, Fabio Paparelli, l'agenzia governativa aveva sospeso la lavorazione della pratica per la mancanza di risorse nell'ambito del contratto di sviluppo turistico vale a dire la forma scelta per mettere insieme i fondi di ministero dello Sviluppo economico e della Regione stessa.