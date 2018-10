La novità culinaria tutta made in Umbria: arriva il primo hot dog di pesce del lago Trasimeno

E’ made in Umbria la nuova specialità fatta con il pesce di lago: si tratta della prima salsiccia a base di polpa di carpa. Un progetto d’innovazione della Cooperativa dei Pescatori del Trasimeno in collaborazione con la Circeo Pesca, l’Oleificio Cooperativo Pozzuolese e la supervisione tecnica e scientifica dell’Università di Perugia.

Il prodotto è stato presentato per la prima volta a “Fa la cosa giusta”, la fiera di Bastia Umbra dedicata alla sostenibilità dove si è potuto assaggiare in anteprima assoluta questa leccornia a base di pesce del lago Trasimeno e dedicato a un mercato in continua crescita, quello dello street food.

“L’hot dog” del Trasimeno è stato presentato a due anni di distanza da un altro successo firmato dalla Cooperativa dei Pescatori del Trasimeno: il Patè di tinca, una specialità che era stata presentata nel 2015 alla fiera di Umbriafiere.